ضبط متهم بتصنيع الألعاب النارية في الفيوم والتحفظ على 700 ألف قطعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة «الشواشنة»، بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة وعُثر بداخلها على معدات وأدوات لتصنيع الألعاب النارية، و700 ألف صاروخ ألعاب نارية، ومليون عبوة صاروخ ألعاب نارية فارغة معدة للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.