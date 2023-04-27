مصريون عائدون من السودان: "السيسى بطل رجعنا مصر فى ثانية"

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" استقبال المصريين العائدين من السودان، حيث أعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة لإعادتهم إلى أرض الوطن بسلام.

كما أشادوا بجهود الرئيس السيسي وخلية الأزمة المشكلة لعودتهم من السودان بعد اندلاع الاشتباكات.

وقال أحد المصريين العائدين من السودان عبر "إكسترا نيوز": "بصراحة الرئيس السيسي إنسان بطل، جابنا وروحنا مطار وادي سيدنا وفي ثانية جابنا"، مضيفًا: "كل ساعة كان فيه طيارة، مسابناش، يسلم بصراحة".

وقال مواطن آخر: "مصر مقصرتش في أي حاجة معانا، وأكبر نسبة رعايا في السودان هي المصريين، ووفروا لنا مكان آمن علشان نرجع".

وأكد آخر: "الحمدلله الجالية المصرية في السودان مقصرتش معانا، وكانت متوفرة أتوبيسات وكل حاجة، والحمدلله رجعنا مصر".

عائدون من السودان: نشكر الرئيس السيسى وكل حاجة كانت متوفرة

وأعربت سيدة مسنة عن فرحتها الشديدة برجوعها إلى أرض الوطن قائلة: "فرحانة إني رجعت مصر، حاجة حلوة، وطنه وناسه الحلوين، ورئيسه اللي مبيفرقش بين غني وفقير الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وقال آخر: "نشكر مصر والرئيس السيسي على عودتنا بالسلامة، وألف شكر للقوات المسلحة، كل حاجة كانت متوفرة أكل وشرب وكل حاجة".