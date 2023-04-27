"عندك دهون على الكبد"، كلمة تسمعها في عيادات الأطباء تخصص الكبد وقد تكون الكلمة مقلقة للمريض والذي لا يذهب إلى الطبيب إلا عند حدوث متاعب مقلقة له فالذهاب إلى الطبيب لإجراء فحص للاطمئنان على الصحة ثقافة قليلة في بلادنا وتحتاج إلى زيادة الوعي بالفحص المبكر والاهتمام بالصحة حتى لو كنت لا تعاني من أي متاعب صحية حيث يكون التدخل الطبي المبكر له مفعول السحر في التصدي وعلاج أي مشكلة.

لا شك أن أمراض الكبد عموماَ تلقى اهتماما كبيرا من الأوساط الطبية وكذلك الدول والمجتمعات والأفراد وخاصة بين الشعوب العربية، وحيث تنتشر بعض هذه الأمراض في بعض بلدان الوطن العربي وذلك لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع، ما يؤثر على الصحة العامة لشعوب هذه البلدان ما يؤدي إلى تأثر الاقتصاد العام وتتعدد أمراض الكبد من حيث الأسباب فهناك أسباب عديدة ومتنوعة لأمراض الكبد منها ما هو الفيروسي مثل الالتهاب الكبدي الفيروس بأنواعه أ، بي، سي، وهو الأكثر شيوعاَ وهناك الالتهاب الكبدي المناعي أو الذي ينتج عن طريق بعض الأدوية، كما أن هناك ما يسمى بمرض الكبد المتدهن وهو الآخذ في الانتشار والمستحوذ على الاهتمام بين الأوساط الطبية الآن.

أ. د. عمرو المستكاوي استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير

ويتزايد الاهتمام بمرض دهون الكبد أو الكبد المتشحم يوماَ بعد يوم حيث يتزايد الأبحاث عليه لمعرفة أسبابة ومضاعفاته وبالطبع علاجاته.

وينتج هذا المرض عن طريق تزايد كمية الأحماض الدهنية داخل خلايا وفي أنسجة الكبد ومن الخطأ اعتبار زيادة دهون الكبد مرضاَ خطيرا على عموم القول ولكن هناك أنواع عديدة منه، منها ما هو عرض ومنها ما هو مرض ويحتاج إلى الاهتمام والعلاج.

من هو مرض دهون الكبد أو الكبد المتشحم.

الإجابة على السؤال تبدو بسيطة كما سبق ولكنها قي حقيقة الأمر ليست كذلك في الكبد المتدهن، هو الذي يعاني من زيادة نسبة الأحماض الدهنية والدهون داخل خلايا الكبد وفي أنسجته وهو عملية معقدة جداَ وتختلف في الأسباب وكذلك في المضاعفات.

أسبابه

يوجد ثلاثة أنواع لدهون الكبد

النوع الأول: دهون الكبد البسيطة simple fathy liver

وهو عادة يكون عرضاً وليس مرضاَ حيث تتراكم الدهون بين أنسجة الكبد نتيجة لزيادة الدهون بالجسم نتيجة السمنة الزائدة وخاصة في منطقة البطن وهو ما ينتج عنه تراكم الدهون في كل أعضاء البطن وليس الكبد خاصة وغالباَ لا تتسبب في خلل بوظائف الكبد ولكنها عرض من أعراض السمنة الزائدة، وهذا النوع هو الشائع الغالب في كثير من الأحيان.

وهذا النوع يحتاج إلى المتابعة ونقص الوزن تدريجياَ للوصول إلى المعدلات الطبيعية كما يحتاج إلى التقييم الصحيح.

النوع الثاني: التهاب الكبد المتدهن غير الكحولي

هو نادر وليس شائعاً.

وهو مرض يصيب الكبد نتيجة خلل في تراكم الدهون في خلايا الكبد وليس حولها وهو لا يصاحبه أي تاريخ مرضي لتناول الكحوليات ويسمى التهاب الكبد المتدهن غير الكحولي (NON-ALCOHOLIC steatohepatitus) وهو يصيب أصحاب الوزن العادي أو الزائد وللأسف قد يؤدي إلى التهاب شديد ومزمن بالكبد قد يؤدي إلى التليف وسرطان الكبد ويصاحب هذا النوع ارتفاع كبير في أنزيمات الكبد والتي قد تستمر شهوراً وأعواماً.

ويحتاج المريض إلى التشخيص الدقيق والمتابعة والعلاج المستمر وإلا سوف يواجهه مصيراً غير مرغوب فيه.

أما النوع الثالث فهو التهاب الكبد المتدهن الكحولي

وهو نفس التهاب الكبد السابق ولكن في مرضي لديهم تاريخ لتناول الكحوليات (Alcoholicsteatohepatitus) بطريقة كببرة ومستمرة وللأسف أيضا قد يؤدي إلى التهاب الكبد المزمن وتليف الكبد وسرطان الكبد في بعض المرضى.

وللوقاية من الأنواع الثلاثة يجب تقليل الوزن إلى الوزن المناسب والاهتمام بنوعيه الأكل وممارسة الرياضة وعدم تناول الكحوليات وزيارة الطبيب من آن إلى آخر للاطمئنان والاهتمام بأي ارتفاع في أنزيمات الكبد.

أ. د. عمرو المستكاوي

استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير