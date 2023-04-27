حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور فى القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، واعترف المتهمان أمام النيابة بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمدينة نصر، وتم ضبطهما حال التنقيب عن الآثار داخل العقار، وبالتفتيش عُثر على حفرة بعمق 15 مترا، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وتم إحالة المتهمين للنيابة.