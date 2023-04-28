7 أفكار حائط مميزة لكل مساحة في منزلك.. ابدأ بالتغيير

تعتبر الجدران هي المعبر الأول عن شكل الغرفة بالكامل، لذا هناك بعض اللمسات الإبداعية التى من شأنها أن تدخل في مساحتك لإعادة تشكيلها بشكل سليم ومتميز، حيث يسمح لك الجدار اللامع بالإبداع في مساحتك بطريقة خفية.

هناك طريقة ممتازة لتجربة شيء مختلف دون إرباك مساحتك، تتراوح الخيارات من الطلاء وورق الحائط والقولبة وغير ذلك الكثير، بحيث يمكنك إنشاء نقطة محورية للتصميم لتتناسب مع أي نوع من الجماليات التي تتوق إليها.

1- أضف نسيجًا مع قولبة

إذا لم تكن من محبي ورق الحائط المزخرف ولكنك لا تزال ترغب في إضافة بعض المؤامرات، ففكر في إضافة نسيج بدلاً من ذلك، أضف تصميمًا فريدًا من خلال القوالب أو الألواح الجدارية، ثم قم بتغطيته بطبقة صلبة من الطلاء للحصول على جدار رقيق ولكنه مؤثر.

2-لوحة خشبية لهجة الجدار

للحصول على جمالية ريفية متطورة، ضع في اعتبارك إنشاء جدار بلكنة خشبية، تضفي الخامة الطبيعية - المقترنة بأثاث بنفس اللون - مظهرًا عصريًا بجوار الجدران والأسقف الكلاسيكية باللونين الأسود والأبيض.

3-قطعة بؤرية

حافظ على جدار غرفة المعيشة اللطيف حلوًا وبسيطًا بتصميم رقيق في ظل فاتح، يوفر الجدار الأبيض بالكامل خلفية محايدة لزهرة فريدة كبيرة الحجم لا بد أن تكون بداية محادثة بين الضيوف.

4-جدار لهجة استوائية

قم بإنشاء واحة استوائية في راحة منزلك، توفر خلفية أوراق النخيل الخلفية المثالية للوح الأمامي باللون الوردي الفاتح والفراش المحايد، لذا قم بإقران النمط مع شمعدان من الأناناس وسجادة من الجوت وفن فلامنغو مؤطر لإطلالة رائعة تستحق قضاء إجازة.

5-جدار لهجة القرميد

تجويف الحمام مع حوض قائم هو فرصة مثالية لإنشاء جدار لهجة من القرميد، يخلق بلاط الفلين الصغير تباينًا مذهلاً مع الجدران البيضاء في باقي الحمام.

6- جدارية مؤطرة

إذا كنت ترغب في تجربة شيء فريد من نوعه، فقم بتعليق قطعة فنية أكبر من العمر الافتراضي على أحد الجدران في غرفة المعيشة، أو قم بتثبيت قطعة كبيرة من ورق الحائط وتأطيرها بقولبة خشبية، تشغل هذه اللوحة الجدارية أحادية اللون جدار المدخل بالكامل تقريبًا وتوفر اهتمامًا بصريًا وعمقًا.

7-جدار لهجة ثنائية اللون

يجتمع الأسود والأبيض والذهبي معًا لإضفاء طابع عصري فاخر في غرفة النوم هذه، أبرز الجدار خلف السرير مع حواف صندوقية وجدار بلونين ، لجعل الأسقف تبدو أطول، استخدم دائمًا الظل الداكن في النصف السفلي من الجدار.