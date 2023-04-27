الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بقيادة سيارته بحركات استعراضية في المطرية

شاب يقود سيارته بحركات
شاب يقود سيارته بحركات استعراضية

أمرت نيابة المطرية بإجراء تحريات المباحث حول اتهام شاب بقيادة سيارته بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر واستعلمت من المرور حول صلاحية الرخص المضبوطة بحوزته.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية ووضع ملصقات بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنها منتهية التراخيص.

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

قرارات جديدة للحكومة بعد اجتماعها اليوم برئاسة "مدبولى"

النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بقيادة سيارته بحركات استعراضية في المطرية

أسفر عن وفاة طبيب أوعية دموية.. تصادم ملاكي ونقل بصحراوي قنا

استعدادات خاصة لحفل محمد منير بختام مهرجان الهجن في العريش

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان مسرح الجنوب "كلميم الدولي" بالمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى