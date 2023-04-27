النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بقيادة سيارته بحركات استعراضية في المطرية

أمرت نيابة المطرية بإجراء تحريات المباحث حول اتهام شاب بقيادة سيارته بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر واستعلمت من المرور حول صلاحية الرخص المضبوطة بحوزته.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية ووضع ملصقات بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنها منتهية التراخيص.