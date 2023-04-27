الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بحادث تصادم فى المهندسين

دراجة بخارية
دراجة بخارية

أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية في منطقة المهندسين بالجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بشارع أحمد عرابي، بمنطقة المهندسين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية، ما أدى لإصابة 3 أشخاص. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العجوزة، والتحفظ على قائد السيارة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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