رايو فاليكانو أفقد برشلونة 5 نقاط في الدوري الإسباني

في 31 أسبوعا من بطولة الدوري الإسباني لم يتمكن نادي من انتزاع 4 نقاط من نادي برشلونة متصدر الليجا سوى رايو فاليكانو بمعنى آخر أضاع على برشلونة خمس نقاط في طريقه الى التتويج بلقب الدوري الإسباني إذ عجز برشلونة عن تحقيق الانتصار عليه سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني.

وكان برشلونة قد انهزم على يد رايو فاليكانو بنتيجة هدف مقابل هدفين في الأسبوع الـ31 في حين في الأسبوع الافتتاحي تعادل الناديان سلبيا.

وكان برشلونة في حاجة شديدة إلى تسجيل الفوز لأنه كان سيرفع الفارق عن ملاحقة نادي ريال مدريد إلى 14 نقطة كاملة مما يتيح له حسم لقب الدوري الإسباني مبكرا.

برشلونة بلا انتصار في الأسابيع الثلاثة الأخيرة

كما أن برشلونة لم يفز في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سوى في مباراة على نادي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الأسبوع الثلاثين، وقبلها تعادل في الأسبوعين الـ28، والـ29 مع ناديي جيرونا الصاعد حديثا إلى الليجا، وخيتافي دون أهداف على الترتيب.

وضع برشلونة في الليجا بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو

الخسارة الأخيرة أمام رايو فاليكانو لم تؤثر على وضع برشلونة في الليجا حيث ظل يتربع على القمة بفارق 11 نقطة عن الريال لكن توقف فقط رصيده عند 76 نقطة جمعها من 24 انتصارا منها 12 انتصارا على ملعبه ومثلها خارج ملعبه، وأربعة تعادلات بواقع ثلاثة تعادلات على ملعبه، ومن التعادلات الأربعة ثلاثة تعادلات سلبيا، وثلاث هزائم كلها خارج ملعبه.

وإذا كانت هزيمة برشلونة على يد غريمه التقليدي الريال بنتيجة هدف مقابل ثلاثة أهداف في الأسبوع التاسع منطقية، ومقبولة، فإن خسارته أمام نادي ألميريا الصاعد حديثا إلى الليجا بهدف دون رد في الأسبوع الـ23 ليست منطقية، وغير مقبولة.

بالرغم من الخسارة، والأداء المتراجع، والنتائج المتذبذبة في الأسابيع الأخيرة سوف ينجح برشلونة بنسبة كبيرة في استعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وضع رايو فاليكانو في الليجا بعد الفوز على برشلونة

على الجانب الآخر بالرغم من الانتصار، وصداه الكبير لم يتزحزح رايو فاليكانو مركزا واحدا إلى الأمام في جدول الدوري الإسباني، وبقى كما هو في الترتيب التاسع لكن ارتفع رصيده فقط إلى 43 نقطة جمعها من 11 انتصارا منها ثمانية انتصارات على ملعبه، وعشرة تعادلات بواقع خمسة تعادلات على ملعبه، ومثلها خارج ملعبه، ولم يتعادل دون أهداف سوى في أربع مباريات، وعشر هزائم منها أربع هزائم على ملعبه.

الخسارة الأخيرة لرايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ورايو فاليكاونو كان قادما من الخسارة أمام نادي ريال سوسيداد بنتيجة هدف مقابل هدفين في الأسبوع الثلاثين.

رايو فاليكانو والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى البطولات القارية

اقترب رايو فاليكانو إلى حد ما من المراكز المؤهلة إلى البطولات الثلاث القارية بالرغم من أن الأمر يبدو صعبا حيث بات يفصله أربع نقاط عن نادي فياريال الذي يحتل المركز السادس المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكن فياريال سوف يلعب اليوم أمام نادي إسبانيول، وست نقاط عن نادي ريال بيتيس الذي يتواجد في الترتيب الخامس المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي لكنه يبتعد بـ11 نقطة كاملة عن نادي ريال سوسييداد الذي يحل في المرتبة الرابعة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ليس الضحية الوحيدة

والمدهش أن رايو فاليكانو أذاق طعم الهزيمة للكبيرين الريال، وبرشلونة إذ تغلب من قبل على الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ13.

إسبانيول وتكرار ما فعله رايو فاليكانو أمام برشلونة

والنادي الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ببرشلونة مثلما فعل رايو فاليكانو هو إسبانيول حيث انتهت مباراة الأسبوع الـ15 بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحل برشلونة ضيفا على إسبانيول في الأسبوع الـ34، وهي مباراة تبدو صعبة جدا على برشلونة، وإسبانيول لأن مثلما يسعى برشلونة إلى احراز اللقب يصارع إسبانيول من أجل البقاء في الليجا.