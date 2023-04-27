أسباب رحيل عبدالباقي جمال عن تدريب غزل المحلة

رحيل عبدالباقي جمال عن تدريب غزل المحلة، كان أمرًا طبيعيًا في ظل تراجع نتائج الفريق الذي توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشربجدول الدوري، بعدما تعرض للهزيمة في آخر 4 مباريات أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش.

ولم يُسجل المحلة في المباريات الأربع سوى هدفا واحدا وتقلص الفارق بينه وبين البنك الأهلي الذي يحتل المركز السادس عشر إلى 6 نقاط فقط، وبالتالي أصبح الفريق قريبًا من شبح الهبوط .

عبدالباقي جمال تولى تدريب غزل المحلة بعد رحيل القبرصي بابا فاسيليو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة في الأسبوع الثاني عشر. وقاد فريق غزل المحلة في 15 مبارة بواقع 14 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في بطولة كأس ر ابطة الأندية المحترفة حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات وسجل 14 هدفًا ودخل مرماه 22 هدفًا.

في الدوري قاد غزل المحلة للفوز على انبي 1- صفر والزمالك 2-1 وعلى الاتحاد السكندري 2- صفر والتعادل مع المصري 1-1 ومع البنك الأهلي 2-2 ومع الإسماعيلي 1-1 والهزيمة أمام حرس الحدود 1-2 والمقاولون صفر – 3 وأمام أسوان 1-2 ثم أمام الداخلية بنفس النتيجة وأمام الأهلي صفر -3 وأمام فيوتشر صفر- 1 وأمام فاركو 1-3 وأخيرا أمام طلائع الجيش بهدف .

وفي مباراة دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي بهدف ليخسر اللقاء بركلات الترجيح 6-7.