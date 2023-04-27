مصرع عاملين بانقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بقليوب

لقي عاملان مصرعهما، إثر إصابتهما بنزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطهما من على دراجة نارية على الطريق الدائري دائرة مركز شرطة قليوب بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائرة دائرة المركز، ووفاة شخصين كانا يستقلان الدراجة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبينت إصابة كل من "زياد ط ق"، 17 سنة، عامل، و"أبانوب ن ع"، 22 سنة، عامل، مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، بنزيف داخلي بالمخ، ووفاتهما على الفور، وذلك أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق الدائري دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة ما أدى إلى انقلابها وسقوطهما ووفاتهما.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.