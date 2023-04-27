الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ياسمين فؤاد: بدء تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي لمدينة بدر

جريدة الدستور

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، تم بدء تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي لمدينة بدر الخاص بمحافظة البحيرة، تحت إشراف استشاريين وزارة البيئة بهدف تطبيق النظم الصحية والسليمة للاستخدام الآمن للمدافن الصحية والحفاظ على البنية التحتية واستدامتها وسلامة البيئة والمياه الجوفية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خلية الدفن الجديدة بدأت تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال البروتوكول الموقع مع وزارة البيئة، في استقبال المخلفات التي سيتم التخلص الآمن منها، للمساهمة في الحد من تراكمات المخلفات والانبعاثات الناتجة عنها المسببة لتلوث الهواء وتغير المناخ، والتخلص من أكبر قدر من المرفوضات.

وفي ذات السياق، نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامجا تدريبيا على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بالشرقية، لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات ضمن جهود بناء القدرات لرفع مستوى الأداء، بما يسهل تنفيذ المنظومة على أفضل وجه ويحقق فاعليتها واستخدامها، وذلك من خلال التعريف بقانون إدارة المخلفات ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في هذا المجال، والتعريف بالبنية التحتية التي يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها، كما يتضمن  تدريب عملي للعاملين في المدفن الصحي في بلبيس بالشرقية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، ومن هنا تم تصميم البرنامج التدريبي بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات، حيث سيتم عرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز  والعقوبات المنصوص عليها.

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