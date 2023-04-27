حبس عاطل لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النيران فى شقتها بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النيران في شقتها بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبينت وفاة سيدة داخل الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقلت المتوفية إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الحريق وبتكثيف الجهود تبين أن صديق زوج المجنى عليها وراء الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.