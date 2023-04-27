الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في القاهرة

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) يقيمان بدائرة القسم، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 15 متراً والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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