كاتب صحفي يضع روشتة لتنشيط السياحة فى مصر

أوضح الكاتب الصحفي، شريف سمير، أهمية ثقافة التسويق والدعاية لتنشيط السياحة المصرية.

وأكد سمير، خلال حواره على قناة صدي البلد، اليوم الخميس، استمرار ثقافة التسويق والدعاية والتي استطاعت مصر في تقديم دعاية عالمية لجميع المعالم بمختلف أنواع السياحة، والحفاظ على ما وصلت إليه مصر من تنشيط السياحة، مشيرا إلى أنه لابد من توافر فريق عمل متكامل من خلال التنسيق وزارة السياحة والآثار والثقافة.

وتابع أن التنسيق يجب أن يكون مع باقي الجهات المعنية مع وزارة السياحة والآثار والثقافة، بالإضافة إلى وزارة الطيران من أجل الاتفاق على الآليات التي تساهم في جذب السائحين لمصر، ويجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية من الحكومة المصرية ليس لمضاعفة وتخصيص ميزانية ضخمة فقط لتنشيط عمليات السياحة ولكن كيفية استثمار هذه الميزانية وتوجيها للسير في مسارها الصحيح، وذلك يتم من خلال الاعتماد علي الشباب في جميع قطاعات السياحة في المحافظات.

وأضاف أنه لابد من وجود خطة عمل واضحة بمنهجية دقيقة لمعرفة جذب السائحين، منوهًا أن أسلوب الإدارة السياحية أن تكون الخدمات الفندقية على أعلى مستوى.