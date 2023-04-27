شوربة الدجاج الحارة و الحامضة.. ماذا تأكل عندما يكون لديك كوفيد؟

يرتبط اتباع نظام غذائي صحي بانخفاض خطر الإصابة بفيروس COVID، وإذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فإن اتباع نظام غذائي صحي يرتبط بأعراض أكثر اعتدالًا هو الحل السليم.

فإن أفضل طريقة لمكافحة العدوى هي تزويد جسمك بالأطعمة التي تدعمك بشكل أفضل للشفاء.

شوربة الدجاج الحارة و الحامضة

يتم تقسيم الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة وأشكال مختلفة من البروتين إلى مواد بواسطة الجسم لدعم جهاز المناعة لديك.

يقترح الدليل الأسترالي للأكل الصحي أننا نتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة كل يوم بما في ذلك:

حبتان من الفاكهة وخمس حصص من الخضار.

الحبوب الكاملة، مثل المعكرونة الكاملة أو الأرز البني أو خبز القمح الكامل.

الدهون الصحية مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون.

بدائل اللحوم واللحوم (مثل اللحم البقري أو الدجاج أو التوفو أو البقوليات) ومنتجات الألبان (مثل الجبن أو الحليب).

يساعد تناول هذه الأنواع من الأطعمة كل يوم على تزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية اللازمة لمحاربة الالتهابات والبقاء بصحة جيدة.

يُنصح أيضًا بتجنب الأطعمة المصنعة والمعالجة بإفراط نظرًا لارتفاع مستويات الملح والسكر ونقص التغذية الموجودة في هذه الأنواع من الأطعمة.

فالشوربة تطلق عملية الغليان العناصر الغذائية الموجودة في المكونات وتساعد في هضم وامتصاص هذه العناصر الغذائية الحيوية، وتشمل الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في حساء الدجاج: الحديد والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكروم والنحاس والزنك وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12، ويتم تعزيز النكهة اللذيذة لحساء الدجاج من خلال سبعة عشر نوعًا من الأحماض الأمينية الموجودة في حساء الدجاج، توفر هذه الأحماض الأمينية أيضًا قوة لجهاز المناعة لديك.

لا تنس شرب الكثير من الماء

الماء أمر بالغ الأهمية عندما تكون مريضًا يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تعزيز أعراض نزلات البرد والالتهابات ، بما في ذلك COVID. كما أنه يرتبط أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بفيروس COVID لفترة طويلة.

استهدف شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كان وزنك مرتفعًا أو كنت تفقد السوائل من خلال القيء أو العطس / سيلان الأنف.

إذا كنت لا ترغب في شرب الماء العادي ، فهناك العديد من البدائل الصحية مثل الشاي أو المرق أو الحساء.

يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءًا مهمًا من الحفاظ على الصحة والحيوية.

شراء المكملات الغذائية مكلفًا وهناك جدل حول فعاليتها.

على المدى الطويل، سوف يجعلك تناول الطعام الصحي تشعر بتحسن ويوفر لك المال.