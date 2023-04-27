"القاهرة الإخبارية": 10 آلاف شخص من جنسيات مختلفة مروا من معبر أرقين

قال أحمد أبوزيد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن عدد العابرين من المعبر بلغ نحو 10 آلاف شخص بجنسيات مختلفة.

وأضاف "أبوزيد" في رسالة على الهواء اليوم الخميس، باستمرار التعزيزات التي تقدم من السلطات المصرية من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة المصرية لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، خاصة أن الفترة الزمنية ما بين العاصمة الخرطوم وصولًا إلى المعبر قد تمتد إلى يوم أو يومين، فضلًا عن القادمين من ولايات سودانية أخرى قد يكون الظرف الذي واجهوه خلال عملية الإجلاء أدق وأصعب للوصول إلى المعبر هي ظروف قد تجعلهم يتعرضون لحالات إرهاق كبيرة.

وعن عودة الحياة إلي طبيعتها، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه ما زال هناك تحليق مكثف للطائرات في سماء أم درمان، واحتياجات المواطنين متوفرة ولكن هناك نقص ببعض الأدوية.

وكشف عن أن المخزون السلعي في أم درمان قرب على النفاد، كنتيجة لنشاط في حركة المواطنين وعودة المحلات إلى العمل بأم درمان.

أما عن وجود أزمة في الوقود، كشف مراسل القناة عن توافر الوقود بشكل طبيعي، مع عودة حركة السيارات بشكل طبيعي في أم درمان.