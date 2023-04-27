الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عرض المتهم بقتل زوجة صديقه في المرج على الطب الشرعي

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجة صديقه في المرج، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، إذا كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة المجني عليها. 

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين العثور على جثة متفحمة لربة منزل، تم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تبين أن صديق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات شخصية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بجريمته مشيرا إلى أنه قتل المجني عليها ثم أشعل النيران في جثتها لتضليل المباحث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وزارة البترول: تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ركود أمريكي

إيداع طفلين بـ3 ابتدائى دار رعاية لقتلهما صديقهما فى البحيرة

"المشاط": تخريج 76 شركة ناشئة خلال 4 دورات من "أورنج كورنرز"

لغز العثور على جثة أربعيني داخل شقته في الجيزة

مورّد قمح: الرئيس السيسى ساعد المزارعين بزيادة أسعار توريد الإردب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى