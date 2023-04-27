قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجة صديقه في المرج، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، إذا كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة المجني عليها.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين العثور على جثة متفحمة لربة منزل، تم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تبين أن صديق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات شخصية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بجريمته مشيرا إلى أنه قتل المجني عليها ثم أشعل النيران في جثتها لتضليل المباحث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.