الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خناقة زوجية تنتهي بمأساة: "سابت له البيت فولع في الشقة"

جريدة الدستور

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في إضرام زوج النيران في مسكن الزوجية، إثر خلافات زوجية بينهما في منطقة البساتين.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص والمعاينة التي أجرتها الأجهزة بمديرية أمن القاهرة أن العقار مُكون من عدد (4) طوابق أعلى الأرضى ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها "دون إصابات".

وبسؤال قاطنتها "ربة منزل" قررت باكتشافها نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لأجهزة أمن القاهرة صحة الواقعة وأن زوجها وراء ارتكابها تم إستهداف المتهم وضبطه.

وبمواجهته أمام أجهزة أمن القاهرة أقر بأنه نظراً لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة نكاية فيها، مما أدى إلى نشوب الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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