خنقا صديقهما أثناء اللعب.. إيداع تلميذين دار رعاية في البحيرة

قررت محكمة الطفل بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إيداع طفلين بالصف الثالث الابتدائي إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بسبب قيامهما بخنق صديقهما أثناء اللهو معه، وأخذ مبلغ 100 جنيه كانت بحوزة المجني عليه تحصل عليها من مصروف العيد، وقاما بشراء “إندومي وشيبسى”.

شهدت إحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال ثالث أيام العيد العثور على جثة مصطفي عزت سالم، طفل يبلغ من العمر 11 عاما، داخل منزل مهجور، وذلك عقب تغيبه عن منزله لمدة 24 ساعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء عمرو الشامى، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل منزل مهجور بإحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، طفلين فى الصف الثالث الابتدائي، وذلك أثناء لعبهما مع المجنى عليه، حيث قاما بشنقه وسرقة مبلغ مالى من ملابسه.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمرى، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بتغيب مصطفي عزت سالم، 11 عاما، عن منزله خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وتم العثور على جثته داخل منزل مهجور بإحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز كوم حمادة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان الواقعة لمعاينة الجثة.

وأمر اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران، رئيس مباحث المديرية، والمقدم كريم الخولى، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طفلين فى الصف الثالث الابتدائي كانا يقومان باللهو مع المجنى عليه، فقاما بخنقه وفوجئا بسقوطه على الأرض، فأخذا مبلغ مائة جنيه، مصروف العيد الخاص بالمجنى عليه، وفرا هاربين.

واعترف المتهمان أمام المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام بنيابة مركز كوم حمادة، بأنهما عقب تركهما المجنى عليها قاما بشراء “إندومي وشيبسى” بالأموال التى تحصلا عليها من المجنى عليه.

كما اعترفا بقيامه بالبحث بصحبة أهل المجنى عليه عن الطفل، وقاما باصطحاب بعض الأطفال بغرض اللهو داخل المنزل المهجور حتى يتمكنوا من العثور على المجنى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض الطفلين على محكمة الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.