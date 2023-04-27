عرض المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات في القاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرة في القاهرة الجديدة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة سيدة ملقاة في أحد الشوارع بالقاهرة الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات أنّ السيدة تدعى «منيرة أ» 45 عاما.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجاني.

وكشفت التحريات، عن أنّ زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته.