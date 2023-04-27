الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بإدارة تطبيق مقرصن لإذاعة القرآن الكريم

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يبث من خلاله المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد له في الميعاد المُحدد.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، كشفت الأجهزة الأمنية بعد ورود معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث حقوق الملكية الفكرية والمصنفات، عن أنّ أحد الأشخاص محل إقامته في محافظة كفر الشيخ، تورط في إنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن، بثّ من خلاله المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أنّ المتهم اتخذ من المسكن الخاص به مقرا لإدارة وتشغيل التطبيق الإلكتروني المُقرصن، مُستخدما أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه، وأمكن القبض على المتهم، وبعد تفتيش منزله في حضوره عُثر بداخل المنزل على هاتف محمول عليه آثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني، وفلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهم أقر بأنّه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتحرر محضر بالواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت باتخاذ اللازم حياله.

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