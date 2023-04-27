"هراء سياسي".. برلماني روسي يعلق على المشروع الأمريكي بعودة أوكرانيا لحدود 1991

قال نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت مشروع، إن قرار مجلس النواب الأمريكي بعودة أوكرانيا إلى حدود 1991 أمر مستبعد تماما، ووصف الأمر بالتكهنات والهراء السياسي.

وقال ميخائيل شيريميت، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، بأن "عودة أوكرانيا إلى حدود 1991 هو أمر غير وارد بالمرة، فروسيا لا تتاجر بأراضيها، وشبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوروجيه وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هي أراض روسية تاريخيا، طورتها روسيا وأعيد توحيدها الآن وإلى الأبد، وجميع البيانات والإنذارات التي تصدر عن كييف ومن القيمين عليها في الخارج ليس سوى تكهنات وهراء سياسي".

- مشرعون أمريكيون يعدون قرارًا يطالب بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991

يأتي هذا في تعتزم مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تقديم مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا والسعي لعودتها إلى حدود عام 1991.

وتنص الوثيقة على أنه على واشنطن أن تواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والسعي إلى انتصارها، و"استعادة حدودها المعترف بها دوليا في عام 1991".

وتدعو الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإجبار روسيا على دفع التعويضات، ومن بين مقدمي المشروع العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون وستيف كوهين.

ومن المتوقع تقديم مشروع القرار في وقت لاحق من يوم الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي، ومن المقرر أن تنظر فيها لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب.