الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس حار نهارًا اليوم الخميس.. ومتوقع سقوط أمطار على تلك المدن

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم الخميس الموافق 27-4-2023، حيث من المتوقع أن نشهد طقسًا مائلًا للبرودة صباحًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية: "مستمرون اليوم في الارتفاع المؤقت والطفيف في درجات الحرارة في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، مع انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية".

وتابعت: "باقي مناطق الجمهورية تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من مناطق صحراية مما يؤدي لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، والأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد".

"الأرصاد": طقس بارد ليلًا وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية

وأشارت "غانم"، إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، موضحة: سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

واستكملت: "من المتوقع أن نشهد نشاطًا للرياح في أغلب محافظات الجمهورية مما يساعد على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خلال الليل".

ونصحت منار غانم، مرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامة بسبب الأتربة والرمال، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مطروح والإسكندرية.

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