إعلامى أمريكى يتهم السياسيين بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد

اتهم مقدم البرامج السابق في قناة "Fox News" تاكر كارلسون السلطات الأمريكية والساسة من كلا أكبر حزبين أمريكيين بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد.

ونشر كارلسون، أمس الأربعاء، مقطع فيديو في صفحته على "تويتر" قال فيه إن وسائل الإعلام الأمريكية تعير اهتماما كبيرا لمناقشة القضايا "التي لا معنى لها وغير ذات صلة". وأوضح: "وفي الوقت ذاته لا تناقش القضايا المهمة بالتأكيد التي ستحدد مستقبلنا مثل الحرب والحريات المدنية واتجاهات العلم الجديدة والتغيرات الديموغرافية، وسلطة الشركات الكبيرة والموارد الطبيعية".

وأكد أن "بحث هذه المسائل ممنوع في وسائل الإعلام الأمريكية"، وأضاف: "توصل كلا الحزبين السياسيين وممولوهما إلى اتفاق حول ما هو المفيد بالنسبة لهم واتفقوا على منع بحث هذه المسائل"، مشيرا إلى أنه يتكون في هذه الحالة انطباع بأن الولايات المتحدة "دولة ذات حزب واحد".

وتابع: "إنه أمر محزن، لكنه لن يكون دائما على هذا النحو"، مشددا على أن "الحقيقة ستسود".

وكانت شبكة “فوكس نيوز” أعلنت طرد كارلسون، الإعلامي المفضل للرئيس السابق دونالد ترمب، رغم نسب المشاهدة العالية التي يحظى بها برنامجه الأسبوعي التي وصلت إلى 334 ألف مشاهد الأسبوع الماضي، وهي نسبة تخطت بالضعفين نسب المشاهدة في المحطات المنافسة كـ«سي إن إن) و(إم إس إن بي سي).

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، هبطت أسهم المحطة بنسبة 5 في المائة، وفقدت أكثر من 500 مليون دولار من قيمتها السوقية.

و بعد ساعات قليلة من قرار فصل مذيع شبكة «فوكس نيوز» تاكر كارلسون، تلقَّى الأخير عرضَ عملٍ من قناة «روسيا اليوم»، ودعوة مفتوحة لزيارة روسيا.

وقال فلاديمير سولويوف، أحد أبرز المعلقين على المحطة: “نحن سعداء بعرض فرصة عمل عليك للاستمرار مذيعاً ومضيفاً! أنت مرحب بك دوماً في روسيا وموسكو ونتمنَّى لك حظاً سعيداً”.