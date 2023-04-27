الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تستعد لإجلاء رعاياها من السودان بإرسال 200 جندى

عمليات الإجلاء من
عمليات الإجلاء من السودان

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن بلادها سترسل نحو 200 جندي إلى السودان لتنسيق عمليات الإجلاء من هناك، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وقالت أناند إن بلادها نشرت طائرتين من طراز "سي-130 هركليز" بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق الأربعاء، أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

وقالت كندا يوم الأحد إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.

كندا السودان رعايا طائرات مقاتل

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