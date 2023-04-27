الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى يؤكد عزمه مجددا محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيّد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مجدّدا، عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، الذين أذنبوا في حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.

 

جاء ذلك خلال لقاء سعيد، الأربعاء، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، حيث بحثا جملة من المحاور المتعلقة بنشاط الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وشدّد رئيس الجمهورية على دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة، مذكّرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية.

 

وأوضح أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ويجب على الجميع العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي في العدل والإنصاف.

 

كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجدّدا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان.

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