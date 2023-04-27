الهلال الأحمر تطلق المقر الثانى لمساعدة العائدين من السودان

أوضح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، تفاصيل إطلاق المقر الثاني لمساعدة العائدين من السودان، قائلا: "إنه منطلق جهود الدولة المصرية لملف العائدين المصريين من السودان، حيث كان هناك توجه من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، نحو عمل المقر الثاني الإغاثي على الحدود المصرية السودانية على مداخلها.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية، أن المراكز الإنسانية الإغاثية تعمل مع المصريين والجاليات الأخرى، على تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية، لافتًا إلى أن هذا المركز الإنساني متكامل يقدم مجموعة من الخدمات، أهمها الخدمات اللوجستية، حيث يساعد كبار السن والمعاقين على الانتهاء من أوراقهم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، أن المساعدة بوسائل الاتصال والموبايلات والشواحن والإنترنت، كما يعمل على إيصال الناس حتى مدينة أسوان، بالإضافة إلى الخدمات الصحية من توفير الأدوية ووجود فريق طبي للإسعافات الأولية.