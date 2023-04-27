نصائح مهمة للحجاج المصريين قبل السفر إلى الأراضى المقدسة

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، قائلًا: "إن هناك شروطًا إجبارية وضعتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة كشرط لدخول المملكة".

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية، أن هذه الشروط تتمثل في اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، أي لا بد أن يكون ملقحًا تلقيحًا كاملًا، سواء كان بجرعتين من كافة التلقيحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع تقديم الشهادة المعتمدة بالـQR كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمضِ عليه 6 أشهر.

وأوضح أن الشرط الثاني يتمثل في التطعيم ضد الالتهاب السحائي، وذلك خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من النصائح الطبية الخاصة التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء مناسك الحج، منها اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، كالتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، استخدام المنديل والكمامة في حالة العطس أو السعال، تجنب التقبيل والعناق مع الحرص على سلامة الأطعمة والأغذية.