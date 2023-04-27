الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: تضاعف الهجمات بالأسلحة النارية على الأطفال في أمريكا خلال "كورونا"

أرشيفة
أرشيفة

كشفت دراسة أمريكية، أن معدلات الهجمات بالأسلحة النارية على الأطفال في الولايات المتحدة تضاعقت خلال جائحة كورونا.

ولفتت الدراسة التي نشرها موقع إذاعة "إن بي ار" الأمريكية، إلى أن الأطفال ذوي البشرة السمراء كانوا أكثر عرضة للهجوم بنسبة 100 مرة من الأطفال البيض.
وأشارت الدراسة، إلى أن معدلات الهجمات بالأسلحة النارية على الأطفال تضاعفت تقريبًا خلال جائحة كورونا وفقًا لدراسة أجرتها جامعة بوسطن، بشان مراجعة الاعتداءات بالأسلحة النارية في شيكاغو وفيلادلفيا ولوس أنجلوس ونيويورك، خلال انتشار الفيروس.

ووجدت أن الأطفال السود في تلك المدن كانوا أكثر عرضة بنسبة 100 مرة من الأطفال البيض لوقوع حوادث إطلاق نار مميتة وغير مميتة، ولم يذكر الباحثون حوادث أو حوادث إيذاء النفس.

وقال مؤلف الدراسة جوناثان جاي، إن الفريق نظر في المعدلات لفهم ما إذا كان بعض الأطفال معرضين لخطر أكبر من غيرهم، وكنا نعلم أن الأطفال الملونين، حتى قبل الوباء، كانوا أكثر عرضة من الأطفال البيض غير اللاتينيين لإطلاق النار، وعرفنا أيضًا أن إيذاء الأطفال باستخدام أسلحة نارية بدا وكأنه يتزايد أثناء الوباء، لكن لم ينظر أحد في كيفية تغير الفوارق العرقية في إيذاء الأطفال.

ونوه بأن الباحثين ما زالوا يفكرون في العوامل الخاصة بالوباء والتي ربما تكون قد دفعت التغيير، مشيرا أن أبرز هذه العوامل هي فقدان الوظائف، وإغلاق المدارس  وفقدان الوصول إلى أنواع معينة من الخدمات التي أغلقت، وأيضا عنف الشرطة خاصة ضد الأشخاص الملونين.

أظهرت الدراسة، مع ارتفاع مشتريات الأسلحة، ارتفعت معدلات إصابات الأطفال اشترى ما يقدر بنحو 16.6 مليون بالغ أمريكي سلاحًا في عام 2020 ، ارتفاعًا من 13.8 مليون في عام 2019.

وقال الدكتور جويل فين، المدير المشارك لمركز الوقاية من العنف في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا: "مع جائحة كورونا، شهدنا زيادة في مشتريات الأسلحة والمزيد من الأسلحة في المنزل". 

وأضاف أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أصدرت بيانات جديدة تظهر أن هناك زيادة بنسبة 36٪ في متوسط ​​زيارات قسم الطوارئ الأسبوعية لإصابة بسلاح ناري في عام 2021 عما كانت عليه في عام 2019 ، مع أكبر زيادة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا وأقل.

 

الأسلحة النارية البشرة السمراء الولايات المتحدة جائحة كورونا دراسة أمريكية عام 2020 عام 2021 عام 2019

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 27-4-2023 فى مصر

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 أبريل 2023

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الخميس 27 أبريل 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 27-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى