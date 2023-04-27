رئيس كوريا الجنوبية يهدد جارته الشمالية بالنووى الأمريكى

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن بلاده وواشنطن ستستخدمان كافة الوسائل المتوفرة لديهما بما فيها الأسلحة النووية، في حال تعرض كوريا الجنوبية لهجوم نووي من جارته كوريا الشمالية.

وقال يون سوك يول خلال زيارة لواشنطن، يوم الأربعاء، إن "بلدينا اتفقا على المشاورات الثنائية على مستوى رئيسي البلدين في حال هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية مع الالتزام برد سريع وقوي وحازم مع استخدام كافة قوات الحليفين، بما في ذلك الأسلحة النووية الأمريكية".

وأضاف الرئيس أنه اتفق مع الولايات المتحدة على "تعزيز الردع بشكل ملموس"، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فريق استشاري للشؤون النووية.

وأوضح أن الجانبين سيتبادلان المعلومات وسينسقان الأعمال للرد على التهديد النووي من قبل كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث في أعقاب مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي عن الجهود لإيجاد حل دبلوماسي مع كوريا الشمالية.

سترسل الولايات المتحدة غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بحسب ما اعلن مسؤول أمريكي كبير الأربعاء.

وأكد المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ بالستية ذات قدرة نووية في إطار وثيقة تسمى "إعلان واشنطن" وسيقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

وبحسب مسؤول كبير قبل لقاء بايدن ويون فإن "الولايات المتحدة لم تقم بمثل هذه الخطوات حقا منذ ذروة الحرب الباردة مع أقرب حفنة من حلفائنا في اوروبا" مؤكدا أنه باتخذا هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة تسعى لتأكيد "التزامنا بالردع الموسع أمر لا شك فيه".

وأكد مسؤولون تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، أنه لا توجد خطط لنشر أسلحة نووية اميركية في كوريا الجنوبية - خلافا للحرب الباردة عندما تم نشر أسلحة استراتيجية اميركية في أوروبا.