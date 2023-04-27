ماجد المصرى: مسلسل آدم خطوة انتقالية كبيرة جدا فى حياتى

قال الفنان ماجد المصري، إنه بدأ قويًا في السينما، ثم أصبح تائهًا بعض الشيء، وقد يكون السبب ناتج عن سوء الاختيار أو عدم التركيز أو التكاسل أو عدم الاهتمام.

وأضاف ماجد المصري خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الاعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc، أن بداية مسلسل "آدم" للمخرج محمد سامي، كانت تمثل خطوة انتقالية كبيرة جدًا بالنسبة له، موجهًا الشكر للمخرج محمد سامي بأنه استطاع أن يخرج شخصية سيف الحديدي التي جسدها في المسلسل بهذا الشكل المختلف.

وأوضح أن مسلسل "آدم" حتى اليوم يعتبر في منطقة مختلفة، لافتًا إلى أن مسلسل "مع سبق الإصرار" هو المسلسل الذي أكد نجاحه بعد عام من مسلسل "آدم"، معقبًا: "هنا حدثت نقلة كبيرة وتنويرة".