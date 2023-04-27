الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يتأهل لنهائى كأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بهدف

إنتر
إنتر

تأهل إنتر إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوزه على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا بهدف لمثله، على ملعب "أليانز ستاديوم"، معقل فريق يوفنتوس، ليخطف إنتر بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

هدف المباراة الوحيد، جاء عن طريق  فيديريكو ديماركو في الدقيقة 15، ليمنح "النيراتزوري" انتصاره الأول هذا الموسم على منافسه هذا الموسم، بعد أن انهزم أمام يوفنتوس في مباراتي الدوري، ويقود فريقه للمباراة النهائية.

 كان يوفنتوس تغلب على إنتر في مباراتي الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، قبل تعادلهما في لقاء الذهاب بمسابقة الكأس.

وبذلك، ينتظر إنتر في المباراة النهائية، الفائز من مباراة نصف النهائي بين فيورنتينا وكريمونيزي، والتي تُقام غدًا الخميس.

وكان فيورنتينا قد فاز على مضيفه كريمونيزي بهدفين دون مقابل، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

جدير بالذكر أن إنتر حامل لقب نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس إيطاليا، وهو ثالث أكثر المتوجين باللقب برصيد 8 ألقاب.

إنتر يوفنتوس كأس ايطاليا فيديريكو ديماركو ديماركو

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