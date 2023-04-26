عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطنى توافق حول تفاصيل الجلسة الافتتاحية

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر تطورات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، إن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق حول تفاصيل الجلسة الافتتاحية.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستشارك فيها كافة القوى السياسية، موضحًا أن الجلسة الافتتاحية ستعقد يوم الأربعاء القادم 3 مايو.

وتابع: "يفترض أنها الجلسة الأخيرة أو قبل الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان هناك نقاش تفصيلي لشكل الجلسات والعدد، بالإضافة إلى النقاش الخاص بالجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن تقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحكم أنه سيدعى عدد كبير للغاية من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، على أن يعود بعد ذلك الانعقاد في الأكاديمية".

وأشار إلى أنه بدءًا من يوم 7 مايو، سيكون هناك بدء للجلسات التخصصية في المحاور المختلفة وسيتم البدء بالمحور السياسي ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يوميًا كل جلسة مدتها 8 ساعات.