الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر المصرى: إقامة مركز خدمة إغاثى إنسانى فى معبر أرقين الحدودى مع السودان

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، عن أوجه الدعم المقدمة للعائدين من السودان وكذلك الوافدين من أصحاب الجنسيات الأخرى.

 

وقال “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الخميس، إنه تم إقامة مركو خدمة إغاثي إنساني في معبر أرقين الحدودي مع السودان.

 

وأضاف: "نقدم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان إلى مصر"، موضحاً أن المراكز الإنسانية الإغاثية تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية، خاصة وأن القادمين من السودان يقطعون مسافات طويلة للغاية، بالإضافة إلى شح الأطعمة والأدوية والشراب.

 

وأشار إلى أنه كان هناك توجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي، لعمل مقر على الحدود المصرية السودانية. 

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