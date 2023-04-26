الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عكاشة لـ"القاهرة الإخبارية": جهود مصر فى إجلاء المصريين من السودان "استثنائية"

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن جهود مصر في إجلاء المصريين من السودان استثنائية وتدعو للفخر

وأضاف مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن عودة المصريين من السودان يعطينا حجما كبيرا من الثقة والاهتمام.

وأوضح أن مصر الدولة الأولى التي استطاعت أن تتواجد على الأرض في ملف السودان، وتجلى مواطنيها من السودان، وكان هناك حضور مصرى فاعل واهتمام على مستوى رفيع من القيادة المصرية وجاهزية كبيرة لافتة للنظر.

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