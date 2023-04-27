الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس بجوار كمين قفط جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، فيما أخطرت النيابة العامة في قنا لتولي التحقيق اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس  بجوار كمين قفط جنوب محافظة قنا. 

وبعد الفحص تبين إصابة 3 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس بجوار كمين قفط، تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخطرت النيابة ادث تصادم سيارة إصابة 3 أشخاص الإسعاف التحقيق

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