جومانا مراد عن "عملة نادرة": مسلسل مكلف إنتاجيًا ومكتوب بحرفية مرتفعة

أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل عملة نادرة، مؤكدة أنه عمل مهم ومختلف عن أي عمل آخر.

وأضافت جومانا، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المخرج ماندو العدل قام بعمل حالة للمسلسل كي لا يشبه أي مسلسل صعيدي تم بثه في الماضي، معقبة: "مسلسل مكلف إنتاجيًا ومصروف عليه كثيرًا ومكتوب بحرفية مرتفعة".

كما أكدت أن المخرج ماندو العدل استطاع أن يقدم مسلسل صعيدي بصورة مختلفة وشكل مختلف، ويشارك فيه ممثلون مهمون ونجوم كبار وتوافرت لديه عناصر النجاح.

وكشفت الفنانة جومانا مراد، عن كواليس مشاركتها في المسلسل، قائلة إن تحضير دور دميانة تطلب بحثًا كبيرًا من أجل تقديمه بالشكل الأمثل في العمل، وربنا كرمنا ووفقنا والعمل نجح نجاحًا كبيرًا والمشاهدون كانوا سعداء بالمسلسل.