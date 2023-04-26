الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جومانا مراد عن "عملة نادرة": مسلسل مكلف إنتاجيًا ومكتوب بحرفية مرتفعة

جومانا مراد
جومانا مراد

أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها بالمشاركة في  مسلسل عملة نادرة، مؤكدة أنه عمل مهم ومختلف عن أي عمل آخر.

وأضافت جومانا، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المخرج ماندو العدل  قام بعمل حالة للمسلسل كي لا يشبه أي مسلسل صعيدي تم بثه في الماضي، معقبة: "مسلسل مكلف إنتاجيًا ومصروف عليه كثيرًا ومكتوب بحرفية مرتفعة".

كما أكدت أن المخرج ماندو العدل استطاع أن يقدم مسلسل صعيدي بصورة مختلفة وشكل مختلف، ويشارك فيه ممثلون مهمون ونجوم كبار وتوافرت لديه عناصر النجاح.

وكشفت الفنانة جومانا مراد، عن كواليس مشاركتها في المسلسل، قائلة إن تحضير دور دميانة تطلب بحثًا كبيرًا من أجل تقديمه بالشكل الأمثل في العمل، وربنا كرمنا ووفقنا والعمل نجح نجاحًا كبيرًا والمشاهدون كانوا سعداء بالمسلسل.

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