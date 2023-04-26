الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد الأرتيست: الطبلة تخلق حالة من السعادة وتعود إلى عصر الفراعنة

الفنان سعيد الأرتيست
الفنان سعيد الأرتيست

قال الفنان سعيد الأرتيست، إن آلة الطبلة تخلق حالة من السعادة، معقبًا: "زمان كل بيت كان لازم يكون فيه طبلة". 

وأضاف الأرتيست خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية dmc، أنه في البيوت زمان وقت المناسبات مثل مناسبة الحنة أو النجاح، كانوا يأتون بالطبلة ويهيصوا بها، بحسب تعبيره. 

وأكد، أن الآلة الوحيدة التي تعكس السعادة والفرحة والبهجة هي آلة الطبلة، لافتًا إلى أن الطبلة من الآلات الموسيقية القديمة جدًا، والذي يرجع عهدها إلى الفراعنة، حيث كانت الطبلة مرسومة على جدران الفراعنة. 

وأشار، إلى أن طبلته مصنوعة من ماء الذهب، وهي براند باسم سعيد الأرتيست، لافتًا إلى أنها مصنوعة من الفخار وجلد السمك.

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