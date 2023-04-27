الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية"فيسبا" وميكروباص بطريق “المحلة - طنطا”، أمام مدخل قرية الهياتم نطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية مما أدى أيضا لانقلاب السيارة النقل داخل ترعة الهياتم. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 بإصابات متنوعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى وتم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

مصرع واصابة الافريقي أشخاص تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

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