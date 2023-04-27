الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الخميس 27-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تسجل حالة الطقس اليوم الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس حار على القاهرة مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة. 

 

حالة الطقس اليوم 

يسود اليوم الخميس الطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة: 32 العظمى و18 الصغرى.

الإسكندرية:  24 للعظمى و 16 للصغرى.

السويس 32 للعظمى و 18 صغرى. 

المنصورة 31 العظمى و17 الصغرى.

بنها 32 العظمى و 17 الصغرى.

طنطا 32 العظمى و 17 الصغرى.

رفح 27 العظمى و 17 الصغرى.

كفر الشيخ 31 العظمى و17 الصغرى.

طابا 30 للعظمى و 20 الصغرى.

شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى.

بورسعيد 29 العظمى و 16 الصغرى . 

الوادي الجديد 35 للعظمى و 22 الصغرى.

العريش 28 العظمى و17 للصغرى.

الغردقة 35 للعظمى و 22 الصغرى.

دمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى.

الأقصر 36 العظمى و22 الصغرى.

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الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الرياح السواحل الشمالية

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