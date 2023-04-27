الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 أبريل 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في البنوك العاملة في مصر، كما استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه. 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولارفي بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار طن الألمونيوم والنحاس اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 26 أبريل مقابل السعر العالمي بالدولار

  • الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري،30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية

لعملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو34.0452 جنيه34.1654 جنيه
جنيه إسترلينى38.4334 جنيه38.5676 جنيه
فرنك سويسرى34.6611 جنيه34.7866 جنيه
100 ين يابانى23.0547 جنيه23.1330 جنيه
ريال سعودى8.2219 جنيه8.2489 جنيه
دينار كويتى100.6429 جنيه101.0377 جنيه
درهم اماراتى8.3965 جنيه8.4254 جنيه
اليوان الصينى4.4530 جنيه4.4691 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 26-4-2023

الدولار الجنيه البنك الأهلي المصري بنك مصر جنيه استرليني

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