سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 أبريل 2023
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في البنوك العاملة في مصر، كما استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولارفي بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك المشرق، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري،30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|لعملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|34.0452 جنيه
|34.1654 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.4334 جنيه
|38.5676 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.6611 جنيه
|34.7866 جنيه
|100 ين يابانى
|23.0547 جنيه
|23.1330 جنيه
|ريال سعودى
|8.2219 جنيه
|8.2489 جنيه
|دينار كويتى
|100.6429 جنيه
|101.0377 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3965 جنيه
|8.4254 جنيه
|اليوان الصينى
|4.4530 جنيه
|4.4691 جنيه