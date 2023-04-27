سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 أبريل 2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في البنوك العاملة في مصر، كما استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولارفي بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري،30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية