حبس متهم بإشعال النيران داخل شقة زوجته فى البساتين

قررت جهات التحقيق بالبساتين حبس متهم بإشعال النيران داخل شقة زوجته بسبب مشادة كلامية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيقات كشفت عن تفاصيل الواقعة، وتبين أن الحريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع كائنة داخل عقار مكون من 5 طوابق، ونتجت عنه تلفيات بمحتوياتها الشقة دون إصابات.

وأوضحت التحقيقات أنه جاء فى أقوال قاطنيها أنها اكتشفت نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، وقد اتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحقيقات والتحريات إلى أن الزوج هو المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة مما أدى إلى نشوب الحريق.

وبضبط المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.