الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بإشعال النيران داخل شقة زوجته فى البساتين

ارشيفه
ارشيفه

قررت جهات التحقيق بالبساتين حبس متهم بإشعال النيران داخل شقة زوجته بسبب مشادة كلامية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيقات كشفت عن تفاصيل الواقعة، وتبين أن الحريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع كائنة داخل عقار مكون من 5 طوابق، ونتجت عنه تلفيات بمحتوياتها الشقة دون إصابات.

وأوضحت التحقيقات أنه جاء فى أقوال قاطنيها أنها اكتشفت نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، وقد اتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحقيقات والتحريات إلى أن الزوج هو المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة مما أدى إلى نشوب الحريق.

وبضبط المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق البساتين حبس متهم شقة تحريات

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بعد زيادته 25%.. إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى