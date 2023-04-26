مصطفى أبوشامة: مصر المرجعية الآمنة للجميع وقت الأزمات

علق محمد مصطفى أبوشامة الخبير في الشوئون العربية، علي سرعة تعامل القيادة السياسية المصرية في إجلاء رعايها من السودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن السودان ومصر بلد واحد، بيننا تلاحم وتكاتف في كل الأزمات، ويوجد نحو 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر مثلهم مثل المصريين ولا نفرق أبدًا بين المصريين والسودانيين وجميعنا أخوة.

وأضاف، أن سرعة عودة المصريين من السودان بشكل منتظم أبهر العالم، يعكس بشكل عملي قيمة المواطن المصري لدى القيادة السياسية المصرية.

وأكد أن القاهرة دائما تكون المرجعية الآمنة للجميع وقت الأزمات، خاصة الأزمات الإقليمية، لا سيما في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي رسخ لهذا المبدأ، ووضع له أسسًا واضحًا مثل احترام خيارات الشعوب وعدم التدخل في شئون الدول.

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تنسيقًا متناغما بين أجهزة الدولة المصرية، يعكس وجودة خبرة ترسخت لدى الدولة المصرية بأن المواطن المصري له الأولوية، وهو ما رسخه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقف الدولة المصرية.

وأوضح أن إتمام عملية الإجلاء على هذا النحو راجع؛ لتوجيه الرئيس بتشكيل خلية أزمة على أرفع مستوى، ووجود تناغم بين الوزارات المعنية وجهاز المخابرات، ومتابعة لحظية من الرئيس، ما جعل الأمر يمر بسلاسة ومهارة.