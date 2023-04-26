الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الكشكى" يكشف موعد إمكانية عقد جلسات الحوار الوطنى

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل اجتماعه لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو المقبل، قائلًا: "إن هناك حالة حيوية ونشاطًا قويًا يسيطر على مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الفترة الراهنة، حيث عقدت حتى الآن 23 جلسة، والجلسة التى تم عقدها اليوم هى الجلسة قبل الأخيرة".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أنه تمت مناقشة خلال جلسة اليوم الأسماء التي أرسلت وترتيب الجلسات والأيام المقترحة، لافتًا إلى أن المقترح أن تعقد الأحد جلسة تتناول المحور السياسى، وكذلك عقد جلسات يومي الثلاثاء والخميس".

وأوضح أنه ربما تكون هناك جلسة أخرى لوضع اللمسات النهائية، معقبًا: "الجلسات ما زالت مستمرة ومجلس الأمناء في انعقاد دائم حتى بدء جلسات الحوار الوطنى في 3 مايو المقبل".

 

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