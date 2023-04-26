الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل الأوضاع الطارئة فى السودان.. العميد خالد عكاشة يوضح

أحداث السودان
أحداث السودان

أوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تفاصيل البعد السياسي لما يحدث في السودان، قائلًا إن السودان يواجه خطرًا من أطراف تريد إدخاله إلى مربع الفوضى.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن دولة بحجم السودان تستهدفها قوى في الداخل السوداني، وربما أطراف خارجية، تريد أن تدفعها إلى مربع الفوضى، والانزلاق إلى هذا التهديد الأمني الذي يتابعه العالم بقلق شديد، لافتًا إلى أن أول دولة على مستوى العالم تهتم بهذا الملف هي الدولة المصرية باعتبار الجوار الجغرافي، وباعتبار معادلة الأمن الإقليمي، وباعتبارات تاريخية وأزلية عديدة ومتنوعة. 

وأوضح مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، الجهود السياسية بعد جلسة مجلس الأمن بالأمس، والاتصالات المكثفة من القيادات الدولية للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لمسألة استدامة الهدنة المتواجدة منذ 72 ساعة، ويراد لها بأن تكون وقف إطلاق نار مستدام، من أجل الدخول على استعادة مرة أخرى للأطراف السياسية كي يصير مستقبل السودان بعيدًا عن السلاح واللجوء للقوة.

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