الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات رئاسية.. "النقل" تدفع بـ3 قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

العائدين من السودان
العائدين من السودان

وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدفع بثلاث قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 26-27  / 4 / 2023.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين.

وأوضحت وزارة النقل في بيانها مواعيد القطارات كالآتي:
1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة  أسوان / القاهرة  يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة ٢٠:٠٠ مساء ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباح الخميس.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة ٢٢:٣٠ مساء ويصل القاهرة الساعة ١١:١٥ صباح الخميس.

3-  تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP  أسوان  / القاهرة  يقوم من أسوان يوم الخميس الموافق 27 / ٤ / 2023  الساعة ١٩:٢٥ ويصل القاهرة الساعة 7:40  صباح الجمعة.

4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/ 2023 الساعة ٢١:٥٠ مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023  الساعة ١٠:٠٥ صباحاً.

5-  تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/ ٤ / 2023 الساعة ٢٢:٤٠ مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق ٢٧ /٤ / 2023  الساعة ١٢:٠٠ مساء.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد ٢ قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.

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