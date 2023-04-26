الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح وجاكبو على رأس هجوم ليفربول ضد وست هام بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح وجاكبو
محمد صلاح وجاكبو

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة وست هام يونايتد، ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول لمباراة وست هام بالدوري الإنجليزي
ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول لمباراة اليوم، وبجواره الثنائي ديوجو جوتا، وكودي جاكبو، فيما يجلس داروين نونيز على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينو، جوردان هيندرسون، كورتس جونز.

الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كيليهير، جو جوميز، تياجو ألكنتارا، جيمس ميلنر، هارفي إليوت، كوستاس تسيميكاس، لويس دياز، داروين نونيز، ويلي كارافاليو.

ويسعى ليفربول لاستغلال الفوز الكبير الذي حققه الفريق في المباراة قبل الماضية على حساب ليدز يونايتد بستة أهداف لهدف، وتلاه بانتصار على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة محاولته للعودة للمنافسة على المربع الذهبي للبطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

فيما يتطلع وست هام لاستكمال انتصاراته التي حققها مؤخرًا أمام بورنموث وتعطيله لمسيرة أرسنال بالتعادل من أجل حصد الفوز والابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب البطولة.

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس في الجدول، فيما يفصله 9 نقاط عن مراكز المربع الذهبي والمنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما يحتل فريق وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة.

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح وست هام يونايتد الدورى الانجليزى

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