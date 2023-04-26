الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الزوج عايز ينتقم".. التحقيقات تكشف سبب حريق شقة البساتين

حريق
حريق

فتحت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق فى اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة، وتبين أن الحريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع كائنة داخل عقار مكون من 5 طوابق، ونتجت عنه تلفيات بمحتوياتها الشقة دون إصابات.

وأفادت التحقيقات أنه جاء فى أقوال قاطنيها أنها اكتشفت نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، وقد اتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحقيقات والتحريات أن الزوج هو المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة مما أدى إلى نشوب الحريق.

وبضبط المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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