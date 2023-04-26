الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: القوات المسلحة السودانية فرضت سيطرتها على جميع أراضى السودان

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

قال محمد عثمان الرضى، الكاتب والباحث السياسى من الخرطوم، إن القوات المسلحة السودانية فرضت سيطرتها على جميع أراضى السودان.

وأضاف الرضى، خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات العسكرية من الطرفين سواء القوات المسلحة أو الدعم السريع لم تستجب للنداءات المحلية والإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هناك إصرارًا قاطعًا من الطرفين سواء القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتصعيد العمل العسركى والوصول لنهايته، والقوات المسلحة السودانية ليس لديها مساحة للاستماع إلى الرأى الآخر.

وتابع: "أصبح الحديث فى السودان الآن للبندقية، والقوات السملحة هدفها الآن استئصال قوات الدعم السريع من جذورها ولن تلتفت إلى أى مبادرات إقليمية أو محلية أو دولية، وترى أن هذه هى الفرصة المناسبة للانقضاض على قوات الدعم السريع، ونفس الإحساس ينتاب الطرف الآخر وصوت البندقية هو الذى يعلو فوق صوت الحوار والنقاش".

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