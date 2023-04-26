الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الفقى" يكشف تفاصيل الاهتمام بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدى تأثير رفع مخصصات الحماية الاجتماعية على المواطنين، قائلاً: إن الموازنة الجديدة التي بها إجمالي المصروفات، التي ستنفقها الدولة 3 تريليونات جنيه مصري. 

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحفيز معدلات النمو، حتى تحقق أرباح 10% في السنة المالية القادمة، وهو ما يتطلب استثمارات عامة في الباب السادس يبلغ 587 مليار جنيه، فيما يتعلق بالنمو. 

وأوضح، أنه بقدر ما تركز الدولة على البعد الاجتماعي في غاية الأهمية في ظل الغلاء العالمي والتضخم العالمي، وتداعياته على الشعب المصري الذي يعاني من الغلاء في ظل هذه الظروف. 

وأشار إلى أن الموازنة الحالية زودت من مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 530 مليار جنيه، بنسبة زيادة عن السنة الحالية تصل إلى 49 %.

وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تتمثل في منظومة رغيف الخبز والسلع التموينية التابعة بالبطاقة التموينية مرصود لها 127.7 مليار جنيه، مقارنة بما كان مرصودا قبل ذلك، والبالغ 90 مليار جنيه في السنة الحالية. 

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